香港理大“连侬墙”风波升级 学生会长等绝食抗议

香港理工大学学生会因“连侬墙”事件日前与校方人员起冲突，校方强烈谴责学生的粗暴行为，学生会昨晚（5日）突然将抗争行动升级，会长林颖恒和评议会主席阮柏喨即时宣布绝食，抗议校方未回应学生会诉求。理大表示不能认同学生以激烈的抗争行动表达意见，呼吁学生停止绝食行动。

据香港星岛日报网报道，理大学生会多名代表周四到理大李嘉诚楼，就早前民主墙辟出一半作“连侬墙”张贴学生留言，但被校方指违反使用守则，并收回该部分民主墙管治权一事，要求与校方管理层对话。暂任副校长(学生事务)沈岐平及学务长莫志明到场调解但遭到围堵，场面一度混乱并有人倒地。其后学生会表明拒绝出席校方安排的会面，理大则连夜出声明强烈谴责学生的粗暴行为。

学生会昨天中午再度邀请校方代表出席公开论坛，但最终取消，改于晚上举行记者会。会长林颖恒偕同评议会主席阮柏喨交代过去数日学生会的行动，林颖恒重申不认同校方收回民主墙，“在无奈的情况下”，与阮柏喨两人宣布即时开始绝食，并强调绝食会于校方承诺归还民主墙管理权予学生会，以及承认学生会自治权才会结束。

期间，有理大物业管理处人员递上一张通告，指林颖恒“不遵守大学使用场地规定举行活动，违反《学生守则》，大学保留追究权利”。理大发言人表示，不能认同学生以激烈的抗争行动表达意见，呼吁参与絶食的学生保重身体，停止绝食行动，以理性方式处事；强调校方支持言论自由，已邀请学生会代表于今天下午4时就民主墙事宜进行讨论，期望同学届时出席会议。

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