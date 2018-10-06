美商务部长罗斯称美墨加贸易协定中的反华条款可能被复制

美国商务部长罗斯周五表示，在新签署的美墨加贸易协定中，一项旨在阻止与中国达成贸易协议的“毒丸”(poison pill)条款，可能会在未来美国与诸如日本和欧盟等其它国家和地区达成的贸易协定中被复制。

据路透中文网报道，罗斯在接受路透采访时表示，该条款是“一项堵住贸易协定中漏洞的举措”，这些贸易协定使中国的贸易、知识产权和行业补贴行为“合法化”。

罗斯还表示，他预计在11月6日国会中期选举之前，与中国的贸易谈判不会有很大进展。

根据这项新的反华贸易条款，如果美国-墨西哥-加拿大贸易协定(USMCA)中的任何一个国家与一个“非市场经济国家”签署贸易协定，另外两个国家可以在六个月内自由退出，并达成双边贸易协定。“这是合理的，相当于一剂毒药，”罗斯说。

当被问及该条款是否会在未来的贸易协定中被复制时，罗斯表示，“我们将拭目以待。我们在与墨西哥和加拿大达成的协定中加入了这一条款，这当然是有益的，不管我们与其他国家达成的协议中是否会包含此条款。”

不过，他补充说，有了这一先例，在其他贸易协定中加入此条款变得更加容易。“人们会明白，这是达成协议的先决条件之一，”他说。

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