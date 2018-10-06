中国高校联合发起学生干部自律公约：反对“官”本位思想作风

“同学在群里问7号要开会吗”事件近日让中国社会聚焦学生组织官僚化的问题。共青团中央学校部今天（6日）在官方微博发布了由中国数十所院校学生会发起的学生会干部自律公约，倡议营造平等氛围，反对“官”本位思想和作风，平等相待，不追求头衔、不装腔作势。

这份《学生会、研究生会干部自律公约》的倡议由北大、清华等数十所院校的学生会发起，倡议指出，一段时期以来，部分学校学生会的工作和干部中存在的功利化、庸俗化问题受到社会广泛关注，学生组织不能漠视、容忍这些问题，因此发起此倡议，约定如下守则：

第一条 恪守学生本分。我们要带头勤奋学习，学好专业知识，培养科学精神，模范遵守法律法规、校规校纪和学术规范，不能倒置本末、荒废学业，不能因学生工作而迟到早退缺课旷课。

第二条 牢记本会宗旨。我们要把努力为同学服务作为主要目的，从同学中来、到同学中去，认真倾听广大同学的诉求，积极畅通校园沟通协调渠道，实心实意帮助同学解决困难。

第三条 永葆理想主义情怀。我们要珍惜代表服务同学的荣誉和锻炼能力的机会，公私分明、甘于奉献，不借组织平台为个人“镀金”“铺路”，不借担任学生干部机会谋求“加分”“保研”等私利。

第四条 扎扎实实做事。我们要把让广大同学满意作为工作目标，反对漂浮作风、反对形式主义。要扎根同学、勤于交流、求真务实，力戒模仿行政化的工作方式。

第五条 营造平等氛围。我们要牢记自己的首要身份是学生，牢记学生会、研究生会工作的本质是群众工作，坚决反对“官”本位思想和作风，彼此互相帮助、平等相待，不追求头衔、不装腔作势。

第六条 摒弃庸俗习气。我们要努力建设充满朝气、干净纯粹的组织文化，不吃吃喝喝、贪图玩乐、讲求排场，要克服精致利己思想，坚决抵制社会不良习气侵蚀。

奋斗无止境、永远在路上。我们期待有更多学生会、研究生会组织和投身其中、为之努力的同学们，能够响应和参与此倡议并立即行动起来，从自己做起、从身边做起、从每件事情做起，让责任、奉献和自律常驻心间，彰显我们充满朝气、积极向上的底色，共同锻造我们新的形象、创造我们新的业绩！

倡议人： 北京大学学生会 、清华大学研究生会、中国人民大学研究生会、北京师范大学学生会、北京城市学院学生会、南开大学学生会、河北大学学生会、山西大学学生会、内蒙古大学学生会、大连理工大学研究生会、吉林大学学生会、哈尔滨工程大学学生会、复旦大学研究生会、同济大学学生会、南京大学研究生会、浙江大学学生会、中国科学技术大学学生会、厦门大学学生会、南昌大学学生会、山东大学学生会、郑州大学学生会、华中科技大学研究生会、中南大学学生会、中山大学学生会、华南理工大学学生会、广西师范大学学生会、海南大学学生会、四川大学研究生会、重庆大学学生会、重庆电子工程职业学院学生会、贵州大学学生会、云南大学学生会、西藏大学学生会、西安交通大学学生会、兰州大学学生会、青海师范大学学生会、宁夏大学学生会、新疆大学学生会、石河子大学学生会、中国科学院大学学生会、中国社会科学院研究生院研究生会

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