“东厂”事件让促转会蒙污名 主委黄煌雄突请辞

台湾促转会日前爆发前副主委张天钦“东厂”风波，主委黄煌雄今天（6日）突然请辞，他在请辞声明中表示，“912”事件（张天钦事件）破坏了大局，也让促转会蒙上难以承受的“东厂”污名，为了解开朝野不必要的政治僵持，他决定主动辞去促转会主委一职。

据台湾《联合报》报道，黄煌雄昨天才与台总统蔡英文共同出席促转会宣告撤销1270位政治受难者罪名仪式，但黄今天随即发表“承担，是为了转型正义工程；放下，也是为了转型正义工程”请辞声明。他说，“我是民选总统，我代表社会民意，要求你承担社会责任”，这是蔡英文打动他接受促转会主委一职的最关键用语。

黄煌雄表示，台湾的转型正义工程虽然起步较晚，却是民主运动具有正当性、又有合法性的授权，因此实应从超越政党轮替的高度与格局来看待，“我怀着这种心境与自我期许来承担此一职务”。

“ 但912事件破坏了大局。”黄煌雄说，912风暴不仅使成立之初即备受争议的促转会蒙上难以承受的“东厂”污名，更加深朝野政党的疑虑与对立，致新会期的立法院竟因而几度开议不成，使本已崎岖难行的转型正义工程，雪上加霜，举步维艰。

黄煌雄表示，912事件源自一个非正式会议，其所讨论的内容，事前他一无所悉，事件爆发以后，912所呈现的心态与观点，也与他30多年来所坚持的党外精神不相容。作为促转会主委，他责无旁贷。

黄煌雄说，当912所必须面对的事情均已处理告一段落之际，为了解开朝野不必要的政治僵持，双方必须智慧以对，冷静互动，相向而行，并共同努力为超越政党轮替的转型正义留下空间，因此，他决定主动辞去促转会主委一职，让促转会得以浴火重生，并让促转会所追求的“真相、责任、公义、和解”的目标得以延续。

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