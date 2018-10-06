年底选情看好 国民党要求党籍参选人加强危机控管

民进党执政优势丕变，年底期中考选情严竣。国民党见机加紧冲刺，要求党籍市长参选人除力拚胜选，还要加强危机控管，注意募款来源，宁可不收；发言体系也要谨慎发言、慎防奥步。

据台湾《联合报》报道，国民党高层表示，现在全台各地都有对总统蔡英文反感的声音，这也是国民党选情最佳催票剂，国民党主席吴敦义虽裁示发言系统要加强火力，吴本人也亲上战场猛攻蔡政府施政缺失；但近日党高层也提醒参选人要稳中求胜，在加强火力之余，发言内容还是要谨慎，不要出错，以免对手借题发挥影响选情。

国民党高层表示，国民党经费捉襟见肘，参选人选得很辛苦，但仍提醒党籍参选人，收受政治献金要小心，小心民进党政府乱扣陆资红帽子，否则如果随便收一笔现金，捐献的企业被说成陆资、甚至是共产党给的钱，跳到黄河也洗不清。

党务高层透露，包含国民党高雄市长参选人韩国瑜、新北市长参选人侯友宜、台中市长参选人卢秀燕等这些有当选机会的县市长参选人，现在都很小心谨慎，因为很怕民进党设局；募款要小心，当然大笔募款相对就少。

党务高层举例，有台中市地方派系人士跟卢秀燕说，要用卢的名义募款帮忙选举，卢秀燕就不敢答应，担心钱来自黑道，募款过程若有对价，等选上捐款者说曾有承诺要包哪个工程、哪块土地重划，卢届时若不概括承受，后面的问题就很大。

党务高层表示，民进党政府上来后，国民党不仅财务遭清查、冻结，很多企业或个人也不敢具名捐钱给国民党，再加上现在政治献金法纪录一辈子消不掉，很多企业也不愿意因此留下纪录，募款很困难。

但他也表示，现在部分党提名参选人募款打游击战，小额募款状况就还不错，像是韩国瑜，光透过固本会报小额捐款，到上个月为止就累积到2500万元，这反映韩的气势强，捐的人不仅在高雄。

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