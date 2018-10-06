上海外滩出现“会发光”人行横道 还能检测行人闯红灯

中国国庆长假，许多到上海外滩的游客发现了一个全新的“景点”——南京东路/中山东一路路口多了三条“会发光”的人行横道线。据澎湃新闻报道，这是上海警方启用的中国国内首套行人过街提示系统。

据现场所见，在行人信号灯亮红灯时，人行道LED发光砖亮红色，当检测到有行人闯红灯时，定向扩音器自动发出“您已红灯越线，请退回等待”等提示用语，显示屏则显示“遵守交通信号”等文明提示语。同时，人行横道灯光带红色长亮，提示“低头族”禁止通行；车辆通行灯光带亮绿色，与机动车信号灯绿灯一致，表示机动车可以通行。

反过来，当行人信号灯绿灯时，人行道LED发光地砖显示绿色，人行横道灯光带绿色闪烁，提示行人可以通行；停车线发光带长亮，车辆通行灯光带亮红色，与机动车信号灯红灯一致，表示机动车禁止通行。

报道指，该系统能够自动检测行人闯红灯违法行为，并通过LCD屏现场显示和语音自动提示功能进行现场警告；同时，对涉嫌行人闯红灯违法行为进行记录，公安交警部门事后查证后进行处理。

据警方介绍，这套系统由行人提示立柱和路面发光设施两部分组成。行人警示立柱整体集成度高，含900万像素视频检测器、信号灯检测器、高清定焦镜头、LCD室外显示屏、LED室外防水屏、室外音柱、人行红绿灯、行人信号灯、顶部云台摄像机、运维模组等设备，功能丰富全面。

发光地砖表面粗糙度与摩擦和沥青相当，硬度和钢板相当，不仅能有效提示行人按交通信号安全通过人行横道线，在夜间还可增加机动车驾驶人员对人行横道线上行人的识别。

上海警方表示，这套行人过街提示系统属于国内首创，首次部署于上海外滩、国家会展中心外围、浦东高东镇等共计10个路口；下一步将向上海其他重点路口推广；在现有基础上，还将增加规范非机动车通行的提示功能通过系统的广泛应用，进一步提升行人、非机动车的交通安全意识，提高慢行交通的守法率和安全性。

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