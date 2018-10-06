中国公民中非被暴徒袭击 造成三死一伤

中国驻中非共和国大使馆昨天（5日）证实，当地时间4日，三名中国公民在该国西南部城市索索－那孔波遇害身亡，另有一名中国公民受重伤。

据新华社引述使馆消息，10月4日，一艘载有四名在当地务工的中国公民和一名中非青年的船只在行驶途中倾覆，致使该中非青年失踪。幸存中国公民前往当地宪兵队报案时，被一伙暴徒袭击，三名中国公民死亡，一人受重伤。当地宪兵队同时遭到围攻和洗劫。

案发后，中国驻中非大使馆迅速应对，向中非方提出严正交涉。中国驻中非大使陈栋5日上午与中非总统图瓦德拉通电话，并于当天紧急约见中非总理萨兰吉、内政和公安部长旺泽，敦促相关部门迅速采取措施，尽快将凶手绳之以法，并保护在中非中国公民的人身安全和其他合法权益。

图瓦德拉和萨兰吉对事件发生表示痛心和愧疚，强烈谴责凶手暴行，对遇害者表示深切哀悼，向遇害者家属、中国政府和中国人民致以诚挚慰问。

目前，中非政府已向事发地点加派警力保护中国公民人身财产安全，并派包机将遇害者遗体和伤者转移至首都班吉。在中国大使馆的安排下，受重伤的中国公民已进入当地医疗条件最好的联合国医院接受治疗。

中国大使馆提醒在中非的中国公民和中资企业注意安全，如遇紧急情况，应及时报警并与大使馆取得联系。

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