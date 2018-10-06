传帕劳议长对邦交有异见 台外交部：双边关系友好

针对有港媒引述帕劳（又称“帛琉”，Palau）众议院议长指，台帕邦交不可持续，台湾外交部今天（6日）表示，台湾与帕劳的关系密切友好，双边计划持续落实推动，台湾外交部也尊重帕劳众议院议长等少数人士的意见。

据台湾联合新闻网报道，帕劳与台湾于1999年建交。香港《苹果日报》早前报道，帕劳众议院议长安萨宾（Sabino Anastacio）表示，当时签署建交公报很有意义，对双方来说是一件美事，但他认为现在已无法再持续下去，他支持更多的中国大陆游客来帕劳。

对此，台湾外交部发言人李宪章回应时说，台湾与南太友邦帕劳的关系密切友好，各项双边计划持续落实推动，不仅符合“踏实外交”互惠互利的原则，更是台帕政府、人民的共同期望。

李宪章说，台湾政府尊重帕劳众议院议长等少数人士对当地发展观光、经济的个人见解，驻帕劳大使馆将持续与当地众议院议长等人沟通，并分享台湾的发展经验，展现台湾做为帕劳忠实友人的善意与诚意。

至于《苹果》报道称中资购买帕劳土地，李宪章说，据了解，帕劳土地与岛屿都不可买卖，仅能租用。中资过去确实在帕劳租用不少土地，但至今绝大多数是闲置而未开发，已在帕劳引起诸多非议，“中资的开发模式能否持续，不无疑问”。

此外，李宪章表示，多年来帕劳在各项国际场合强力支持台湾参与国际事务，外交部除了感谢帕劳对台湾的支持之外，未来将在既有的友好关系基础上，持续推动各项合作计划，并进一步深化台帕邦谊。

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