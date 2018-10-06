拉抬绿营选情 陈菊桃园站台

距离年底台湾九合一选举投票日仅剩49天，台湾总统府秘书长陈菊为拉抬绿营声势，今天（6日）分别到桃园市龙潭区、平镇区，替魏筠、杨家俍两名市议员候选人站台辅选，呼吁乡亲要把票投给有活力、肯做事的年轻人，让民进党在议会的席次过半，改革的力量才会过半，现场竞选旗帜飞扬，支持群众大喊“冻蒜（当选）”。

据台湾《自由时报》报道，“花妈”陈菊下午先到龙潭区龙元宫为魏筠站台。她说，自己与魏筠父亲魏廷朝同是政治犯、曾身陷囹圄，视魏廷朝为兄长，算是魏筠的姑姑；魏筠身为忠良之后，自小对政治耳濡目染、忌恶如仇，又是书记官出身，资历经历都很足够，希望龙潭乡亲能送选区唯一女性候选人进议会，为地方谋福利。陈菊随后在魏筠陪同下，进龙元宫捻香祈福，接过象征“好彩头”的萝卜，现场气氛热络。

陈菊接着转场到平镇区茂园餐厅旁，为现任议员杨家俍授旗造势，现场聚集2000名支持者。陈菊说，杨家俍是“五星市长”郑文灿的嫡系子弟兵，大赞杨问政认真敢冲，加上又担任过中央党部发言人，格局宏观、思路清晰，是民代最好人选，但平镇选区蓝大于绿，局势相当危急，定要保住优秀的市议员连任，支持者热烈回响，高呼“冻蒜”。

被问及前总统马英九南下高雄为韩国瑜辅选，是否会担心选情翻盘、有无必要回高雄稳军心？陈菊老神在在回应，不清楚马英九的行程，对各地选情都有一定掌握与信心，不会担心外溢效应，她会把眼光放在全台，不会特定聚焦某一县市，会视选情而定。

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