国庆假期中国铁路旅客累计发送人数突破1亿人次

6日，中国国庆长假迎来节后返程高峰。记者分别从中国铁路总公司和公安部获悉：国庆假期铁路旅客累计发送人数突破1亿人次。

据人民日报报道，截至6日17时，全国道路交通形势总体安全有序，主要高速公路、国省干道及主要景区周边道路交通秩序良好，未接报一次死亡5人以上道路交通事故，未发生长时间、大范围交通拥堵。主要景区周边道路通行压力有所缓解，一些地区的进城道路短时流量集中，返程车辆增长明显。

7日是国庆长假最后一天，各地返程交通流量仍将处于高峰，部分高速公路、国省道干线公路通行压力仍然较大。

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