指未来十年基建投资超1万亿元　张建宗反驳批评

耗资逾844亿元的广深港高铁香港段，通车近半月，但仍未达到香港政府下调了的日均80,100客量预测，再次引起“大白象”质疑。香港政务司长张建宗今早就在网志谈及“大白象工程”批评，指“事实胜于雄辩”，又说“投资基建等于投资未来”，未来十年政府在基建总投资将超过1万亿元。

据明报报道，网志题为＜投资基建 站得高 看得远＞，张建宗表示，“回顾过去，每个年代的大型基建项目均是配合当时的社会发展和需要”，而政府投资基建项目，有时被批评为“大白象工程”，浪费公帑，未见其利，先见其害，惟“今天回首一看，事实胜于雄辩”，称“从历史走过来，香港的基建项目不但获得广泛认同，有些更是享誉国际，成果得来不易……香港要有一个可持续的未来，政府必须要大力投资于基建项目”。

他以上世纪70年代建造地下铁路为例，“同样受到部分人质疑其必要性，亦有人怀疑铁路的安全性……假如今天香港没有地下铁路，我们的生活会如何？”

张建宗又说，过往十年，政府在基建投资由每年200多亿元升至现时800多亿元，预计未来5年香港每年整体建造工程量会维持在2500亿元至3000亿元高水平，包括三跑道系统、房屋发展、中九龙干线及医院发展计划等。他透露，未来十年，政府在基建总投资将超过1万亿元。

至于高铁香港段，张建宗形容“运作顺利”，而粤港澳三地政府正积极准备港珠澳大桥通车，形容上星期一连三日的联合试运取得了“预期效果”，“三地政府正总结经验，向开通这一目标进发”。

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