支付宝公布数据：黄金周热门旅游地移动支付笔数大幅增加

今日（7日），支付宝发布今年十一黄金周中国人境外消费数据，全球十大“不带钱包网红目的地”同时出炉。数据显示，中国人境外消费升级的趋势显著，全球各地迎来移动支付热潮。其中，英国比斯特购物村的移动支付笔数同比增长了90倍，日本大阪道顿崛商圈增长70倍，澳大利亚悉尼机场增长55倍。

据中新网报道，“十一前夕，我们公布了40个‘不带钱包’出境游地标，包括了全球最热门的十大机场、十大商圈、十大奥特莱斯购物村和十大唐人街。”支付宝国际事业部总监陈嘉轶表示说，黄金周期间这些地方支付宝使用平均增长了十几倍，新的十大移动支付网红目的地也因此诞生，“可以说是中国游客把移动支付带到了全球。”

中国游客已连续五年蝉联出境游第一大客源国，单看2018年国庆黄金周，出境游人数就高达700万人次。支付宝此次数据显示，出境游消费升级的趋势显著。其中，二线城市居民境外消费表现抢眼，福州以70%的人均消费增长率首次超越北上广(北京45%、上海60%、深圳28%、广州27%)，成为境外移动支付消费增长最快的城市。其他二线城市也紧随其后：杭州(50%)、武汉(31%)、天津(30%)、成都(26%)、重庆(21%)。

此外，各年龄层都展现了强劲的境外消费趋势。其中，“60后”境外游消费人数暴增了9成，位列增速首位，这意味着越来越多的中国大妈、中国大伯在出境时选择了手机付款。而“70后”、“80后”境外出游人均消费的增幅最大，皆达到了35%。

伴随着出境消费升级的是中国人的支付习惯。尼尔森的调研数据显示，90%的受访中国游客都表示，如果能用手机付钱的地方，他们会更乐意选择用手机付钱，方便、省钱、安全等都是用户青睐手机付款的主要原因。

中国人出境游消费升级也带动了全球的消费数据增长，由此衍生出了新一批网红目的地。支付宝发布的数据显示，这个十一黄金周，在首批40个出境游不带钱包地标中，英国比斯特购物村以移动支付增长90倍的速度领跑所有热门目的地。

其余进入增速最高前十大不带钱包目的地依次为：日本大阪道顿崛商圈 、澳大利亚悉尼国际机场 、法国巴黎奥斯曼大街 、泰国曼谷素万那普机场 、加拿大多伦多唐人街、马来西亚吉隆坡国际机场 、意大利佛罗伦萨THE MALL购物村 、美国纽约法拉盛 、韩国首尔明洞商圈。

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