台政府拟列英语为第二官方语言 学者批评政策荒谬添乱

台湾政府力推双语政策，考虑幼儿园开始学英语，有学者担心，恐加大城乡差距，因为偏乡学校“养不起”外语师资，且台湾恐沦为“候”（等候）殖民国家，指政策太荒谬。

联合新闻网报道，政大外语学院前院长、东吴大学讲座教授张上冠表示，现在偏乡孩子可能连26个字母都不太清楚，尤其在听力测验上，城乡间的不公平也显而易见，现在还要再推双语，如果国家资源没有做更妥善的分配，城乡差距将更大。这样的政策下来，会有非常严重的后果，政府应要三思。

“未来偏乡地区的学校养得起这些外语师资吗？”张上冠说，从本国人来找，师资根本不足，且不是会讲英语的外国人就可以教学生，而是要“会教”。他说，台湾自己的教育问题已经够麻烦了，政府实在不该多添麻烦。他认为，台湾应该把资源好好培养真正能领先世界的领域人才。

张上冠表示，从全世界过去历史来讲，除非过去有被英美殖民的历史，英语才有可能变成第二官方语言，且这些国家极力想要摆脱被殖民的命运。反观台湾，并没有被英美殖民的经验，现在偏偏要去推英文，感觉是一种“候”（等候）殖民的心态，竟然反过头来让讲英语的国家有机会来“殖民”我们，是很不可思议的事情，实在太荒谬。

张上冠认为，英语不见得是国家繁荣强盛的保障。他举例，日本人在多益、托福的各种考试成绩都比台湾差，可是日本已经有18个诺贝尔奖得主，难道日本会为了赶上欧美，所以从幼儿园就要学英语吗？

实践大学讲座教授陈超明表示，如果政府资源配置不当、学校英语教育观念不改，只会造成补习猖獗，城乡差距更加扩大。

陈超明指出，从国中会考到英文能力检测，台湾学生或上班族的英文能力出现严重双峰或城乡差距，其症结可能在英语教育观念：老师上课教完、学生回家练习，然而却忽略了很多经济弱势或偏远地区孩童，回到家裡，学习往往中断。他呼吁在双语政策下，应注意偏乡学童可以得到什么英语学习关怀与资源，应落实“教得少、学得多”，打好偏乡孩童的英语能力基础。

“如果用对的方法教孩子，不管是在城市或偏乡，都不会有落差。”新竹县峨眉国中校长陈姿利表示，如果要推双语国家，应该要用正确的双语教学方法，让孩子在课堂上很自然地学习英语。她说，现在的英语教育都是为了考试而教学，要求学生拚命背单字，重点是在师资，“若还是用错误的方式教英语，那偏乡的孩子只会越来越弱势。”

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