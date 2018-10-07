帕劳议长称与台"邦交"不可持续 或两年内同大陆建交

帕劳共和国是台当局所谓“友邦”之一。针对与台湾方面的关系问题，有港媒援引帕劳众议院议长称，帕劳与台当局的“邦交”不可持续，可能在两年内与大陆建交。

帕劳（台当局称“帛琉”）是位于西太平洋的岛国，与台当局建立所谓“外交关系”近20年。

据环球网报道，帕劳众议院议长阿纳斯塔西奥（Sabino Anastacio）认为，当年的所谓“建交公报”已无法再持续下去。

阿纳斯塔西奥还表示，现在他更支持更多大陆游客来帕劳观光并加开更多双边航班。至于与大陆建交的问题，他认为一切皆有可能，甚至可能不用等两年时间。

针对阿纳斯塔西奥的上述说法，台当局外事部门发言人李宪章6日回应说，尊重帕劳众议院议长等“少数人士”对当地发展观光、经济的“个人见解”。至于台当局和帕劳现在关系如何，李先章则声称“密切友好”。

尽管台当局官员并未承认与帕劳的“关系”出现问题，但岛内民众得知帕劳众议院议长说法后，仍然有人认为，台当局与帕劳“断交”一事已经“差不多了”。

也有人认为，台当局没本钱说与帕劳的关系不好，还在“粉饰太平”。

早在去年年底，台当局外事部门负责人李大维就曾表示，与帕劳的“邦交”有困难，帕劳让他“伤脑筋”。但他当时表示这还是可以克服的，“邦交灯号”处在“黄绿灯”状态。

台当局“友邦”目前还有17个。台当局领导人蔡英文上台后，已有5个“友邦”与台“断交”并于中国大陆建交，其中2018年一年内就有3个。

中美洲国家萨尔瓦多是最新一个与台当局“断交”的国家。针对台当局未来“邦交国”走向，曾驻中南美洲的台外事部门前负责人欧鸿炼当时说，台当局所有“友邦”都想与大陆建交，台当局“断交”危机处处都在，萨尔瓦多“断交”很可能引发骨牌效应。

针对中萨建交，中华人民共和国外交部曾表示，萨尔瓦多政府承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝了所谓“外交关系”，同中华人民共和国建立外交关系，这是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。

国台办也表示，中萨建交是萨尔瓦多根据自己国家和人民的利益作出的正确决定。世界上绝大多数国家都已作出同样的决定。事实一再证明，坚持一个中国原则是国际社会普遍共识，是人心所向，大势所趋。

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