肯尼亚逮捕五名涉嫌非法务工中国公民

10月5日，肯尼亚移民局的官员高调搜查了首都内罗的毕拉文顿一处别墅区，逮捕了5名中国公民。肯尼亚警方在其住所找到了无线电话，迷彩服，金属探测器，对讲机，催泪瓦斯，烟雾探测器、笔记本电脑等物品。警方以威胁肯尼亚国家安全为理由逮捕了他们。

据新浪新闻报道，肯尼亚移民局的官员亚历山大.穆特希向媒体介绍说，他们是得到了群众举报后搜查了这处别墅。值得一提的是，肯尼亚警方的这次搜捕活动异常高调，全程邀请肯尼亚国内主流媒体拍摄采访。

穆特希说，他们初步的调查显示，这五名中国公民试图在肯尼亚开设一家安保公司，为当地的中国企业提供安全保护工作。不过这五名中国公民没有获得在当地的工作签证，属于非法务工。

据了解，肯尼亚政府对外国公民在当地开设安保公司的门槛相当高，几乎没有中国公司能够获得安保执照。另外，肯尼亚的工作签证高达3000美元。如果这五个中国公民都办理工作签证的话，这份开支就高达15000美元。

穆特希说，这五名中国公民都持有的是肯尼亚旅游签证，不能在当地就业。他介绍说，接下来这五名中国公民将会被移交到肯尼亚安全部门接受进一步调查。肯尼亚安全部门希望确认这些中国公民持有这些敏感物资的真实目的。

肯尼亚警方没有从现场搜出任何致命性武器，却声称迷彩服等物质“严重威胁肯尼亚国家安全”。这一说法连肯尼亚国内媒体也表达了不可理解，并将这句话放入了新闻标题中，还打上了一个大大的问号。

现场展示的缴获物品中的一处徽章写着中文“龙特卫国际”五个字。某国内招聘网站的信息显示，中国确实有一家名为“龙特卫防范技术有限公司”的企业。该公司声称自己拥有一支安全保卫力量，可以在非洲等高风险地区提供安全保卫工作。

按照肯尼亚媒体公布的信息，这五名中国公民的姓名分别是Qu A xia, Li Shenghui, Dong Xiyuan, Zhang Haiyu, Nie Xiaolin。巧合的是，有一家名为“安哥拉龙特卫国际”的公司，其总裁名叫屈爱霞。这与肯方公布的第一个被捕人员名字Qu A xia几乎一致。

某个人博客曾经在2015年贴出了一个名为“龙特卫国际”的博客，贴出了多张照片显示，一群身穿“龙特卫国际”灰色训练服的青年男子在某未知地点持枪训练。

有业内人士担心，肯尼亚的这次抓捕事件预示着未来一段时间，中国安保企业在非洲的业务将会更加困难。一个很简单的道理，如果所谓的安保公司无法持枪保卫的话，业主还有必要雇佣一伙只能使用棍子做武器的保安吗？

值得一提的是，最近几个月来，肯尼亚移民局多次抓捕中国公民。今年9月5日，至少十余名手持自动步枪的肯亚移民局警察突然冲进CGTN Africa大楼，喝令外籍人士出示护照与工作许可证，最后带走13名中国公民，他们被双手绑住押上车。事后，肯尼亚政府表示道歉。9月15日，肯尼亚移民局在首都内罗毕南部抓捕了15名中国公民，指控其中的中国女性在当地从事特殊职业。

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