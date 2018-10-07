宋楚瑜：促转会必须获人民信任

亲民党主席宋楚瑜今天（7日）表示，促进转型正义委员会若要执行公权力，就必须获人民的信任。执政党既然认定促转会高于任何行政单位，就该好好去思考如何重新界定，而不是敷衍了事。

据联合新闻网报道，前促转会副主委张天钦“失言”引发政治风波，闪电请辞。促转会主委黄煌雄昨天也请辞，以示责负。宋楚瑜今天上午前往基隆市辅选时，对此表示看法。

宋楚瑜受访说，两周前他就公开提出要特别小心关于东厂说法，恐会引起很大的反弹和后座力，很可惜执政的政府没重视。转型正义的用意是希望把过去社会上不平的事情给予平反或补偿，用意是正确的，但是发生这么大的事情及争议，促转会的基本公信力遭到质疑，没有公信力哪有公正性，没公正性将来又要如何执行公权力？

宋楚瑜认为，这不是只有他（张天钦）自行辞职了案，而是应该免职，还要移送、追究相当的行政责任。坦白讲，也不是说要去坐牢这么严重，但必须向社会做个交代，因为后面促转会还要去执行公权力，必须要有人民的信任，但很显然这件事没有做好。

宋楚瑜说，他认识黄煌雄，看到黄煌雄用这样的态度来辞职，就表示说黄煌雄自己知道“这个单位如果还是用这样的理念在处理事情，将得不到人民的信任，当人民不信任这个单位的话，又要如何为以前受过委屈的人找回公道？”

他也认为，行政院和中央政府既然认定促转会高于政党、高于任何行政单位，也是超然的，就该好好去思考如何重新介定，而不是在敷衍了事。

至于行政院长赖清德曾表示，若观塘第三天然气接收站顺利兴建，经济部检讨天然气发电的能源计划后，若能满足电力需求，行政院可以同意重新评估深澳电厂停建的可行性。

宋楚瑜对此认为，现在台湾缺水、缺电、缺工，坦白讲深澳发电厂这件事，国民党和民进党都要负责任，因为它是在国民党执政期间所做的决定，当时台北县长就是苏贞昌，所以两个政党对这些问题不能指著对方说“这是对方的责任”，如何对台湾整体的电力要有个说法，民进党必须重新思考执政后的基本政治哲学。

宋楚瑜说，核能发电大家都很在意安全问题，不安全的话不管那个电厂他都反对，所以用公投方式处理事情，坦白说这是不负责任的。东京奥运正名公投即使通过，他认为也无法执行，但是有些案子若公投不过，政府也要重视。

他也批评，公投根本是把政府应该处理的事情，推给人民，“那我要你政府做什么？”。大家应重新思考什么是政府的责任，什么是政治人物该有的担当；如果没有担当，不要做嘛，辞职回家就好了。

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