中国十一黄金周消费趋势：26岁以下年轻游客出游比例有所下降

中国线上旅游网站途牛网对外发布《2018“十一”黄金周旅游消费报告》。报告显示，今年国庆假期，26岁以下的年轻游客出游比例较其他年龄段有所下降。景区门票降价等政策影响带动假期国内游热度，今年国庆期间，国内游人次占出游总人次的54%。受缅甸落地签政策的影响，今年十一期间，赴缅甸旅游的中国游客量同比增长了166%。

《新京报》引述报告，今年国庆假期，在出游时间分布上，9月30日与10月1日出发的游客人次最多，占比为51%，而10月2日至4日客流量相对平稳，出游人次占比为25%。同时，为了避开高峰期客流，以及考虑到旅游产品性价比，部分游客将出游日期延后，选择在10月5日-7日之间出行，出游人次占比也达到24%。

从国庆客源地分布情况来看，北京、上海、南京、天津、深圳、广州、武汉、杭州、沈阳、成都等十个城市消费者出游热情最高。与此同时，泰州、盐城、芜湖等三四线城市出游人次也在持续增长。

在游客年龄段分布方面，26-35岁年龄段客人是今年国庆假期出游主力军，占比高达39%，其次为36-45岁的游客，占比为24%。其中，80后除了亲子出游，三代同游组合也较为普遍。与此同时，26岁以下的年轻游客出游比例较其他年龄段有所下降，这与国庆旅游产品价格高涨以及该年龄段用户错峰游意识较强等诸多因素有关。

报告指出，今年全国多个景区先后出台的门票降价或免费措施，不仅直接降低了游客的旅游支出，也在国庆长假期间提升了人们旅游的欲望，带动了国内游热度。途牛旅游网监测数据显示，国庆期间，国内游人次占出游总人次的54%。在国内长线游方向，人气最旺的为华东连线、云南、四川、海南、陕西、内蒙古、广东、福建、广西、山东。

此外，广深港高铁香港段的开通在很大程度上方便了内地旅客出行，国庆期间赴港游也受到明显带动，香港迪士尼乐园、维多利亚港、香港海洋公园、太平山、南丫岛等景点普遍受到游客欢迎。

同时，途牛旅游网大数据显示，今年“十一”期间出境游热度依然高涨，选择出境游的游客人次占比为46%。出境长线游热门目的地国家前十名包括法国、意大利、瑞士、德国、俄罗斯、美国、土耳其、奥地利、阿联酋、捷克。受世界杯的影响，不少游客选择国庆节前去俄罗斯“拔草”，俄罗斯深度游以及精品小团产品尤其火爆。同时，受汇率以及签证等因素影响，土耳其等中东非方向深度游和连线游产品在国庆假期期间也较受欢迎。

在出境短线方向，途牛旅游网数据显示，今年“十一”人气最高的目的地国家前十名分别为日本、泰国、越南、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、柬埔寨、斯里兰卡、菲律宾、缅甸。其中，10月1日起，受缅甸对持普通护照短期赴缅旅游的中国公民实行落地签政策的影响，国庆期间赴缅甸旅游的人数较去年同比提升了166%，一举进入出境短线热门目的地TOP10榜单。

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