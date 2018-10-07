台湾正研议设置海外急难救助电话服务中心

日本关西机场事件引发各界关注驻外馆处急难救助服务，台湾外交部长吴钊燮表示，正研议是否设立Call Center（电话服务中心），让以后急难救助电话都打到Call Center，以判定负责处理单位。

联合新闻网报道，日本关西机场9月初因强台侵袭关闭，有台湾旅客抱怨驻大阪办事处未提供妥善协助，驻大阪办事处处长苏启诚9月14日轻生。

吴钊燮4日接中央社专访时表示，苏启诚自杀一事带给外交部非常严重的冲击，许多外交部人员认为必须检视海外急难救助业务，以免因急难救助让外馆人员负担过重，导致正常外交工作受到影响。

吴钊燮说，外交部内部已针对急难救助该如何改革开过多次会议，希望能让旅外台湾居民获得协助的同时，也要让外交部人员有所保障。

他指出，目前比较成熟的几个改进原则，包括外馆的值班手机要换成可以录音的手机，未来若发生争议，录音功能对打电话求助的民众跟值班同仁都是保障；现行外馆同仁常自掏腰包处理急难救助事件，如开车前往现场的油钱、误餐费等，这些因处理急难救助衍生的费用，都应该要由外交部来负担。

吴钊燮表示，外交部也正在研议是否设立Call Center（电话服务中心），也就是以后急难救助电话都打到Call Center，以判定负责处理单位、分派到哪个驻处处理，不希望同仁在帮助旅外民众的急难救助后，受到不必要的困扰；若有同仁急难救助处理得好，也将给予鼓励。

他说，另一个比较复杂的议题，则是到底哪些事情是外交部应做的海外急难救助业务，如协助订机票、改机位、订旅馆等，这应该是旅行社业务。

吴钊燮表示，急难救助业务的范围要列清楚，不属于急难救助的范围也要釐清；若民众求助的并非急难救助范围，也不会直接掛电话，而是转介其他单位处理，像是改机票问题，就转介到当地旅行社。

他表示，这些改革措施都正在研议当中，可望在10月底之前完成、对外公布。

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