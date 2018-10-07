外汇局：中国外汇储备规模有望在波动中保持稳定

据中国国家外汇管理局网站消息，国家外汇管理局新闻发言人王春英今日表示，9月中国外汇市场继续保持总体平稳态势，市场主体涉外交易行为较为理性有序。展望未来，中国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

中新网报道，王春英透露，截至2018年9月末，我国外汇储备规模为30870亿美元，较8月末下降227亿美元，降幅为0.7%。

王春英表示，9月中国外汇市场继续保持总体平稳态势，市场主体涉外交易行为较为理性有序。国际金融市场上，美元指数与8月末基本持平，主要非美元货币汇率有涨有跌，主要国家债券价格小幅下跌。汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅下降。

王春英介绍，今年以来，面对错综复杂的外部环境，中国坚持稳中求进的工作总基调，深入推进改革开放，经济保持总体平稳、稳中向好态势，经济结构持续优化，人民币汇率双向波动弹性不断增强，国际收支基本平衡，外汇储备规模保持总体稳定。

王春英称，展望未来，虽然外部环境仍面临较大不确定性，但我国经济有较强的适应能力和抵御外部风险能力，稳健的基本面将继续为外汇市场平稳运行提供坚实的基础。国内外因素综合作用，中国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

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