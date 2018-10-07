报告指国庆中国人出境最爱买化妆品 马桶盖“失宠”

中国知名旅行服务平台“同程艺龙”与“同程国旅”7日联合发布的《2018十一黄金周旅游及出行消费盘点》报告显示，今年“十一”国庆黄金周期间，中国居民出境旅游最爱购买化妆品，马桶盖“失宠”。

据中新网报道，同程国旅度假大数据显示，今年“十一”国庆黄金周中国居民出境游购物的热门商品前三名依次为：化妆品、好玩实用的（任何）商品、当地特色食品。往年较为热门的名表和生活电器均未能进入前三甲，黄金周中国人到国外抢购电饭煲、马桶盖等不再流行。

该报告指出，国庆黄金周中国人出境游购物消费趋势的变化，主要与中国大型全球购物平台的快速发展有关，海南三亚等地免税商店和中国各地自贸区的发展也拦截了部分出境购物需求。

报告显示，泰国、日本、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、加拿大、美国、法国、英国、意大利等是国庆黄金周期间热门的出境游目的地。摩洛哥、埃及、阿联酋、南非等目的地也深受中国游客欢迎。香港和澳门仍是内地居民短线出境游的热门选择。马尔代夫、塞班岛、沙巴等则是很受中国人欢迎的出境海岛游目的地。

同时，国庆黄金周出境游主要客源地集中在上海、北京、广州、杭州、南京、苏州、成都、武汉等城市，郑州、西安、重庆、太原等中西部城市居民出境游需求增长显著。

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