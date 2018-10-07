考照冻卵买房 中国游客出境游目的多

中国十一长假已接近尾声，出境游客人数相当可观。不过，对很多中国游客来说，一趟海外之旅的意义早已不限於单纯观光，出现驾照游、冻卵游、看房游等新目的。

英国广播公司（BBC）中文网报导，在韩国南部的小岛济州岛，近年出现来自中国的考驾照大军。根据济州岛驾考中心的数据，今年到目前为止，已有2172名中国公民在当地获得驾照，平均每周有近60人，而在2010年，全年的数据也不过68人。

济州岛由於对中国採取免签政策，成为不少急求驾照而不得的中国人心中驾考天堂。

中国没有加入“联合国陆路交通国际条约”，中国公民无法取得国际驾照。很多经常出国的人们，便专门前来考韩国驾照。

此外，也不乏一些连中国国内驾照都没有、也完全不会开车的人，因为中国法律允许其他国家有效驾照的持有者，可换领中国驾驶证。

购物平台淘宝网上有人贩售济州岛驾考的一条龙服务，价格从人民币6000元到1万5000元不等。

此外，报导称，“冻卵”这个一度对中国民众来说有些遥远的名词，正吸引着数以百计的中国大陆游客飞往台湾。

因为中国大陆禁止单身女性冻卵，一些中国女性便将目光放到了海外，其中，美国是首选地，但台湾因为价格较低，也获得一些人的青睞。

位於新竹的送子鸟生殖中心数据显示，中国大陆的客户是外来做冻卵手术的主力，且年增长率都将近50%。35到40岁的女性客户最多，佔了将近一半。

中国购房者则将目标锁定邻国柬埔寨，兴起“看房游”。在柬埔寨首都金边，到处是中文的标语和熙熙攘攘的中国游客。

数据显示，2017年共有约120万中国游客前往柬埔寨旅游，佔外国游客总数的21%，年增46%。中国首次超过越南，成为柬埔寨第一大游客来源国。

中国官方近年持续加大对周边国家的投资，不少民间人士也彷彿看到商机。在中国国内一二线城市房价涨势放缓甚至有所下跌后，购房者已将目标放到了邻国柬埔寨。

金边的这番景象并非特例，越南旅游城市芽庄也掀起了“看房游”，房产销售手册大多配有中文，很多中国人借着在芽庄旅游的机会，边看景边看房，中意的直接成交买下。

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