恒大健康发布公告：贾跃亭欲撕毁合约踢恒大出局

一手将贾跃亭和FF从悬崖边上拉回来的恒大，肯定不会想到，在FF91一步步接近量产的收获前夕，被贾跃亭提起仲裁。

据《新京报》报道，恒大健康今天（7日）发布公告，恒大子公司时颖于2017年11月30日与贾跃亭控制下的FF Top公司签订合并与认购协议。恒大在三年内投资20亿美元，占合资公司45%股份，按照协议约定在2018年底前支付8亿美元、2019年支付6亿美元、2020年支付6亿美元。恒大在2018年5月25日已提前支付完毕2018年底前应支付的8亿美元。

公告还显示，2018年7月，贾跃亭提出恒大的8亿美元已基本用完，要求恒大再提前支付7亿美元。恒大为了最大限度支持合资公司的发展，与贾跃亭签订了补充协议，同意在满足支付条件的情况下，提前支付7亿美元。贾跃亭利用其在合资公司多数董事席位的权力操控合资公司，在没达到合约付款条件下，就要求恒大付款，并以此为借口于2018年10月3日在香港仲裁中心提出仲裁，要求剥夺恒大作为股东享有的有关融资的同意权，并解除所有协议。

实际上，贾跃亭已8次被列入失信被执行人。业内人士指出，其在与投资人、合作伙伴方面可谓“劣迹斑斑”。

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