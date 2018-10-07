2018年 “十一”假期北京接待游客1115万人次 人均花费1114元

2018年“十一”黄金周期间，北京市共接待1115万旅游人次，同比增长2.6%;旅游总收入124.1亿元，同比增长7.8%;人均花费1114元，同比增长5.1%。

据《新京报》报道，统计数据根据北京市交通、景区、住宿等方面假日重点监测系统数据，“十一”黄金周期间游客抽样调查数据，以及三大电信运营商所提供的大数据综合分析所得。

其中，国内来京旅游475.1万人次，同比增长4.4%;旅游收入102.2亿元，同比增长7%;人均花费2151元，同比增长2.4%。市民在京游人数639.5万人次，同比增长1.3%;旅游收入21.9亿元，同比增长12.1%;人均花费343元，同比增长10.7%。

今年“十一”黄金周期间北京市旅游收入总体增长7.8%。其中，接待国内来京游客收入增长7%，接待市民在京游收入增长12.1%。游客总体人均花费增长5.1%，其中国内来京游客人均花费增长2.4%，市民在京游花费增长10.7%。

全市重点旅游景区游客接待量与去年基本持平。接待总量前三类景区是：城市型公园，累计接待455.1万人次;历史文化观光型景区，累计接待340万人次;现代娱乐型景区，累计接待304万人次。

“十一”假期北京景区累计接待人数前十名为：前门大街、什刹海风景区、颐和园、故宫博物院、北海公园、八达岭长城、圆明园公园、北京动物园、天坛公园、乐多港假日广场。

同时，郊区民俗游累计接待461万人次，同比减少1.8%;营业收入3289万元，与去年同期基本持平。游客接待量前3名分别为：怀柔区接待90万人次，平谷区接待73.8万人次，延庆区接待69.9万人次。

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