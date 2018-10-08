喜乐岛施压 民进党选情添变数？

喜乐岛联盟将在10月20日发起全民公投反并吞游行，号称将号召十万人参与，但民进党作成决议严禁各级党公职及候选人参加。民进党上周已就与喜乐岛联盟朋友互动事宜，组成六人小组，但距离游行时间所剩无几，双方能否进一步沟通，党内不少人看法悲观，也忧心民进党与独派及深绿社团关系一旦再恶化，恐让年底选举增添变数。

台湾联合报报道，民进党2016年重返执政后，与独派及深绿社团关系紧张，先有前总统陈水扁不断挑战政府底线，后又有喜乐岛联盟成立，要求修改公投法，让人民可就主权议题公投。不过相关诉求敏感，总统府秘书长陈菊9月上旬拜访喜乐岛联盟召集人郭倍宏沟通，双方不欢而散，民进党中常会之后以时间不适宜、活动地点不恰当等理由，严禁各级党公职及候选人参加游行，但也决定另组小组沟通。

据了解，民进党上周组成的六人小组，其中两位不公开成员，即是陈菊与考试院前院长姚嘉文，但因前次与郭沟通并不顺利，双方未来如何互动，还待观察。对民进党与独派团体的关系会不会影响年底选举，民进党人士低调表示，相信独派及本土团体都有大局思考。

党内人士表示，郭倍宏取得民视经营权后，民视对民进党并不友善，也导致民进党和独派、本土社团关系趋于紧张；郭进一步筹组喜乐岛联盟，是否是作为未来选举的垫脚石，也引发讨论。

他指出，郭倍宏听不进去别人的话，但本土及深绿社团和郭并不相同，本土及深绿社团虽然会抱怨蔡英文在两岸关系上维持现状，认为现在外在情势大好，应该要往前冲，但大家也都体认到，在现实的国际政治下，应是强化自我，而非躁进往前冲，民进党的解释，他们听得进去。

对郭日前扬言不修公投法，他就不支持蔡英文连任；另一位党内人士反问，“没有民进党，难道要交给国民党？”多数的独派及本土社团对此都有体认，且很多人对蔡英文有情绪，民进党因此在用人或政策上能化解的都已努力在做。

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