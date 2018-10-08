中国文旅部：十一黄金周981个国有景区免费开放或降价

中国文化和旅游部昨晚（7日）公布了2018年国庆假期旅游市场总体情况：中国全国共接待国内游客7.26亿人次，同比增长9.43%；实现国内旅游收入5990.8亿元，同比增长9.04%；12301全国旅游咨询投诉平台共收到投诉736件，同比下降9.25%；全国未发生重特大旅游安全事件。

澎湃新闻网引述调研数据指，国庆期间，超过90%的游客参加了文化活动，超过40%的游客参加了2项文化体验活动，前往博物馆、美术馆、图书馆和科技馆的游客达到40%以上，37.8%的游客花在文化体验的停留时间为2至5天。

国内主要在线旅游平台（OTA）数据显示，10月1日—7日文化类景区整体预定量同比增长超过36%，景区门票、文化展演类产品预定量增幅最大。圆明园、故宫博物院、秦始皇陵兵马俑等文化类景区吸引了大量游客，北京、宁波、无锡、西安、杭州、南京等成文化类热门目的地。

景区门票降价也是今年国庆长假旅游市场的一个主要表现。文化和旅游部介绍，全国各地积极落实重点国有景区门票降价有关要求，出台实施了981个国有景区免费开放或降价措施。

在旅游服务保障方面，各地、各部门采取了一系列措施以确保假日旅游工作有序进行。10月5日，一名德国游客在虎跳峡徒步时，不慎掉下山崖受伤、迷途被困，经迪庆州假日办组织，在当地政府、派出所、旅游执法队和居民的全力搜救下顺利获救。

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