假期海南楼市成交趋淡:半年前一房难求 今一房难卖

今年“十一”假期，作为三亚房地产市场的标志性建筑物，三亚市房地产服务中心一楼房地产展销大厅选择了闭门谢客。

不远处的三亚“一山湖”项目，宽敞的营销中心内部，仅有两名销售顾问和一名打扫卫生的工作人员。据销售人员介绍，现在新房源还没有拿到预售证，估计房价会在30000元以上。“不过，现在即使有房源，具有购买资格的人也很少了。”一名销售人员表示。

距离“一山湖”项目仅一路之隔的“万科湖畔度假公园”，近期打响了三亚房企降价的第一枪。“备案价格在29000元左右，打完各种折扣之后最低可以达到26000元。”据销售人员介绍，现在的销售情况肯定跟年初没法比。“现在有购房资格的人太少了，迫不得已我们只好选择降价。”

新华社报道，“十一”假期期间海南岛市场整体表现低迷，“一房难卖”与半年前的“一房难求”形成了鲜明的反差。

在陵水县清水湾、香水湾等热点区域，与此前的热闹场面相比，目前很多项目的销售中心已经关门大吉。据陵水县房管局相关负责人介绍，海南全域限购之后，陵水县商品房成交“寥寥无几”。而陵水县在海南市县中对房地产依赖程度较高，占比超过50%，目前的房地产市场对于其经济运行也造成了不小的压力。

新华社观察，近段时间以来，海南房地产市场的分化较为明显。除了一部分房企资金链紧张，通过降价促销手段以图资金回流外，也有部分企业为避免对已售项目造成冲击，选择了“硬抗”。如碧桂园和融创等企业的海口观澜湖等多个项目，备案价格数次都超过了海口市住建局口头“指导价”，被强行要求重新调整价格进行备案。碧桂园“滨江海岸”几度试图开盘销售，但由于价格远高于“指导价”，也未能被顺利放行。

也有部分企业对旗下项目进行高调宣传，并且放出的价格远远高于目前市场均价。比如酝酿开盘的碧桂园“三亚海上大都会”项目，销售人员对外宣称价格不会低于40000元每平方米，高层或者位置较好的房源价格或将在60000元每平方米左右。

一位长期耕耘三亚房地产市场的企业负责人表示，企业现在不存在资金链问题，公司开发的项目，也不急于卖出，公司会先观察一下市场风向再做决定。不过，这种情况的企业不多，更多的企业可能还是需要通过多种方式，实现资金尽快回笼。

国家统计局此前发布6月份70个大中城市新建商品住宅销售价格变动情况显示，海口环比涨幅最大，为3.9%，三亚3.2%的涨幅也居前列。而7月份数据中，海口以环比2.3%的涨幅继续位居房价上涨第一梯队，同时以19%的同比涨幅领涨全国。8月份数据，海口环比上涨0.9%，同比上涨21.4%；三亚环比上涨0.1%，同比上涨21.2%。

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