英国《金融时报》：极度遗憾　反映北京正侵蚀港人权

曾为香港外国记者会（FCC）主持（已被政府列为非法社团并禁止运作的香港民族党召集人）陈浩天演讲的FCC第一副主席马凯（Victor Mallet），近日遭入境处拒绝工作签证续期申请，引起广泛关注。马凯本身为英国《金融时报》（FT）亚洲新闻主编，《金融时报》今日（8日）凌晨发表题为《香港打击言论自由之举》（Hong Kong's move against free speech）的文章，对港府决定感极度遗憾，又指事件反映北京中央政府正逐步侵蚀香港的基本人权。

据《明报》引述《金融时报》文章称，马凯是极具经验的主编，过去的记者工作亦未接获任何批评投诉；又将事件与铜锣湾书店事件、肖建华事件和双学三子被判入狱类比，形容马凯事件为“针对香港长久以来所享自由的最新一起攻击”，强调在“一国两制”和《基本法》底下，港府有工作签证审批权。

《金融时报》又提到早前民族党被取缔及马凯主持陈浩天演讲一事，强调当初FCC邀请陈浩天演讲时，民族党并非非法社团，故港府无法理基础制止有关演讲。

《金融时报》最后称，港独是敏感议题，追求港独不但违反《基本法》，而且亦不可行，故他们并不支持港独，但基于言论自由原则，故对港府决定感极度遗憾，认为事件反映北京政府正收紧对港控制，及逐步侵蚀香港基本人权。

马凯昨晚乘搭飞机从曼谷到港，航班晚上抵埗，他在飞机抵港最少约一个半小时后才与一名女子一同步出抵港大堂。对于有否遭入境处人员扣留、入境时有否遇到任何问题、会在香港逗留多久，以及今日会否出席声援请愿等问题，马凯均称现时不便评论。他其后与该女子登上七人车离开机场。

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