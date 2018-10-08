财新中国9月服务业PMI回升但仍然偏弱 就业指数降至两年半低点

中国9月财新服务业和综合PMI均较前月回升，其中服务业指数升至三个月高点，但相比年初仍然偏弱，也低于历史均值。尤其服务业就业指数为26个月来首次降至50下方的萎缩区域，且从价格指数走势偏离来看，企业盈利亦承受一定压力。

据路透社报道，这和日前出炉的制造业PMI一道，表明中国经济面临的下行压力可能进一步加重，同时也确认了央行昨日再度降准以支持实体经济的必要性。

财新/Markit今日（8日）联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的十个月低点51.5回升至53.1；当月中国综合PMI微升0.1个点至52.1。但服务业就业指数急剧收缩，降至2016年3月以来最低。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生点评称，财新服务业PMI的新业务指数较前月回升，显示需求有所改善；但收费价格指数13个月来首次降至50下方，投入价格指数则升至今年1月以来最高，这挤压了企业的盈利空间，导致经营预期指数环比微降。

对于综合PMI指数的微升，钟正生表示这反映中国经济本月表现平稳，但新订单指数仍处于低位，出厂价格指数升势放缓的同时投入价格指数加快上升，意味着企业仍面临较大的成本压力。

“我们应警惕9月整体就业在萎缩，就业指数创下2016年8月以来最低水平。就业状况的恶化将影响决策者推进改革的决心。”钟正生表示。

此前公布的9月财新中国制造业PMI连续第四个月下降，并降至16个月最低位，其中产出增速明显放缓，显示中国制造业增长停滞，经济下行压力大。中国9月官方制造业PMI亦回落至七个月新低，低于市场预期。

中国央行昨日宣布将自15日起再次下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利（MLF），下调幅度为1个百分点，此亦为年内第四次降准。分析人士认为，此举表明央行宽松力度加码，可一定程度支持信贷和社会融资规模增长、缓解信用压力；央行保持合理充裕的流动性供给，还有助于改善经济和金融市场预期。

但降准利好消息难抵外盘大跌拖累，中国股市.SSEC在休市一周后周一恢复交易，开盘下跌近2%。海外股市上周连续大跌，对A股市场人气的打击较大。人民币兑美元即期CNY=CFXS今日开盘则报6.9000元。

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