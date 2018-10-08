2017年中国对外直接投资首次下降

近日，中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2017年度中国对外直接投资统计公报》。

据《经济参考报》报道，公报显示，2017年中国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，自2003年中国发布年度统计数据以来，首次出现负增长，但仍是历史上第二高位，占全球比重连续两年超过一成。

商务部合作司副司长张幸福表示，中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，投资流量规模仅次于美国和日本，位居全球第三，较上年下降一位。从双向投资情况看，中国对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。

值得注意的是，中国企业对外投资并购领域广泛，境外融资规模创历史之最。公报显示，2017年，中国企业共实施对外投资并购431起，涉及56个国家和地区，实际交易总额1196.2亿美元。中国企业积极稳妥地开展境外投资对带动中国相关产品、技术、服务“走出去”发挥了积极的作用，对促进国内经济转型发展、深化中国与相关国家的互利合作、推动“一带一路”建设，也发挥了积极的作用。

“但是，在对外投资快速增长的同时，我国企业境外投资确实也存在一些问题。”张幸福指出，为了防范短期内对外投资增速过快带来的潜在的系统风险，从2016年底到2017年初，商务部对对外投资加强了真实性、合规性审查，引导企业审慎理性地投资。今后，商务部将继续一手抓促进，一手抓规范，“放管服”改革，另一方面将继续完善对外投资真实性、合规性的管理，确保对外投资健康平稳的运行。

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