崔永元自曝举报范冰冰获奖10万元 称自己“不能退”

范冰冰被举报“阴阳合同”涉税问题最终一锤定音，须补缴税款罚金8亿多。随之而来的霍尔果斯百家影视公司注销的消息震动网友。今早有报道称，自6月份以来，有超过100家霍尔果斯的影视公司申请注销，《伊犁日报》的版面都快不够用了，仅8月27日一天就刊登了25则“注销公告”。

据新浪财经报道，引发这场“地震”的人物——崔永元，自曝因举报成功获得十万元奖励。

今年6月初，群众举报范冰冰“阴阳合同”涉税问题后，江苏等地税务机关依法调查核实，目前案件事实已经查清。据查，范冰冰在电影《大轰炸》剧组实际取得片酬3000万元，其中2000万元以拆分合同方式偷逃个人所得税618万元，少缴营业税及附加112万元，合计730万元。此外，范冰冰及其担任法定代表人的企业少缴税款2.48亿元，偷逃税款1.34亿元。税务机关将追缴所有偷逃税款，并开出罚单。

依据国家税务总局颁发的《检举纳税人税收违法行为奖励暂行办法》，对单位和个人实名向税务机关检举税收违法行为并经查实的，税务机关应当给予奖励。第六条规定，违法行为经查实且将税款收缴入库后，根据收缴入库税额不同标准给检举人计发奖金，其中，收缴入库税款数额在500万元以上不足1000万元的，给予2万元以下奖金；收缴入库税款数额在1亿元以上的，给予10万元以下奖金。

10月7日，崔永元在自己的微博小号@小崔读书汇发文，提到了这一点。在这篇题为《一声长叹一声雷》的长文末尾，崔永元写道：“崔永元，你怎么会把一手好牌打成这样？昨晚，梦见了远在天堂的父亲，他说，记住三个字：不能退。”

这篇短文目前阅读已达968万+，而该条微博的转赞评也有近10万。

而在崔永元暗示要继续加码的当口，此前同被崔永元举报的华谊兄弟再次表态。

据新京报报道，10月7日，华谊兄弟在深交所互动易平台就公司是否偷逃税款等相关事宜回复投资者称，华谊兄弟一直遵守上市公司法律法规，与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费，公司依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任，有进展将及时公布。

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