9月中国外汇储备规模下降0.7%

中国人民银行10月7日公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年9月末，中国外汇储备规模较8月末下降227亿美元，降幅为0.7%。

据《经济参考报》报道，中国国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，美元指数与8月末基本持平，主要非美元货币汇率有涨有跌，主要国家债券价格小幅下跌。汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅下降。

交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健表示，9月美元指数波动小幅下行，汇兑因素对外储影响不大或微幅正影响。九月美国债市明显低迷，10年美债利率大幅上升超过20个基点，债券估值变化对外储有不可忽视影响，可能是外储下降主要原因。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，若美元继续走强，则未来一段时间人民币仍将面临一定的贬值压力。不过与此同时，伴随着我国贸易顺差出现季节性回升以及金融市场开放带来更多的资金流入，中国外汇市场供求将有所改善。“在积极因素和压制因素的共同作用下，整体而言，外汇储备将在波动中保持基本稳定，出现几百甚至上千亿的大规模下降可能性不大。”他说。

鄂永健表示，整体看，我国跨境资金流动基本平稳。目前十年美债利率已在3.2以上，未来高位震荡的可能性较大，但美元指数仍有上行动力，人民币尽管有贬值压力但不会大幅度贬值，跨境资金流动和外储有望保持基本稳定。

王春英表示，虽然外部环境仍面临较大不确定性，但中国经济有较强的适应能力和抵御外部风险能力，稳健的基本面将继续为外汇市场平稳运行提供坚实的基础。国内外因素综合作用，中国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

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