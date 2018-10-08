中国公安部：坚决拥护对孟宏伟涉嫌违法进行监察调查

中国国务委员、公安部党委书记、部长赵克志今天（8日）凌晨主持召开公安部党委会议，通报孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况。公安部党委一致认为孟宏伟涉嫌违法接受调查，完全是其一意孤行、咎由自取的结果，一致表示坚决拥护、坚决支持对孟宏伟涉嫌违法进行监察调查。

据中国公安部官网的消息，会议指出，对孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法进行监察调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心，充分表明了法律面前没有特权、没有例外，任何人只要触犯法律都要受到严肃追究和严厉惩处。要坚决维护法律的权威和尊严，牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰，绝不允许以言代法、以权压法、逐利违法、徇私枉法。要让法律制度成为带电的“高压线”，自觉用法律制度规范和约束权力，坚持秉公用权，绝不允许以权谋私。

会议强调，要始终保持绝对忠诚的政治品格，进一步增强“四个意识”、提高政治站位，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，不断增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉，切实做到“一个带头、三个表率”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断坚定理想信念、坚定“四个自信”，着力锻造一支绝对忠诚于以习近平同志为核心的党中央、党和人民满意的公安队伍。

会议要求，要深刻认识孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法对党和公安事业造成的严重危害，深刻汲取教训，举一反三、引以为戒，紧紧盯住易滋生腐败的重要领域、关键环节、重点岗位，坚持有案必查、有腐必惩，力度不减、尺度不松，持之以恒正风肃纪，坚定不移反对腐败，坚决彻底肃清周永康流毒影响，一刻不停歇地深入推进公安机关党风廉政建设和反腐败斗争。要做到管理监督无死角、全覆盖，注重抓早抓小、防患未然，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。要高度重视家风建设，严格要求亲属及身边工作人员，切实做到廉洁自律、廉洁治家，真正过好家庭关、亲情关，“零容忍”对待身边的腐败，着力筑牢预防和抵制特权腐败的坚强阵地。

会议强调，要毫不动摇地坚持党要管党、全面从严治党，毫不动摇地坚持政治建警、全面从严治警，把党的政治建设摆在首位，抓住领导干部这一“关键少数”，切实把全面从严治党治警主体责任扛在肩上。要坚决贯彻党中央精神和要求，组织工作专班，依法查处涉嫌与孟宏伟共同收受贿赂人员。要严格遵守组织纪律和工作纪律，严格执行从严管理干部各项规定，坚决服从组织决定，坚决落实组织部署，绝不允许跟组织讲条件、讲“价钱”。要带头信仰法治、坚守法治，严格按照法定权限和程序行使权力，确保党员干部特别是领导干部心有所畏、言有所戒、行有所止。

会议要求，要始终坚持加强作风建设不停步，把党的纪律挺在前面，党员领导干部要坚持廉洁自律，遵守法律，自觉做廉洁守法的表率。要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，牢记“五个必须”、严防“七个有之”，坚决反对两面人、两面派，真正做到有令必行、有禁必止。要严格执行中央八项规定实施细则精神和部党委有关规定，自觉加强党性修养，自觉接受组织的教育、管理和监督，不谋私利、不图享受，全心全意为人民服务。要大力弘扬无私奉献精神，对组织和人民常怀感恩之心，永葆艰苦奋斗的政治本色，始终坚守共产党人精神家园。

会议要求，要始终坚持居安思危强化责任担当，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，严密防范敌对势力的各种捣乱破坏颠覆活动，严厉打击各类违法犯罪活动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，化解各类社会矛盾，进一步加强和创新社会治理，深入推进智慧公安建设和公安机关机构改革，扎扎实实抓好当前各项工作措施的落实，忠诚履行好新时代公安机关的职责使命，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。

在京公安部党委委员王小洪、邓卫平、杜航伟、孟庆丰、许甘露、刘跃进、孙力军、刘钊、聂福如都出席会议。

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