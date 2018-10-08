阿扁造势晚会将帮陈致中站台 蓝批变成“肇事晚会”

前总统陈水扁日前表示将出席儿子陈致中的造势晚会，被质疑再度踩中监红线。国民党文传会副主委黄子哲回忆，2015年1月陈水扁获准保外就医，儿子陈致中公开说，父亲未来“不会公开演讲”、“不会公开受访”、“不会参与助选等政治性活动”，盼各界给予他的父亲一个安静疗癒的时间与空间，治病是唯一的工作。

据联合新闻网报道，黄子哲表示，3年前陈致中多么谦卑，几乎是用恳求拜託的方式，要大家不要打扰因“重病”而好不容易获得出狱治病机会的陈水扁。换言之，若去公开演讲、受访、以及助选等，就是不给阿扁安静疗癒的空间与时间。

事实上，2016年民进党的蔡英文总统上台后，陈水扁就如脱缰的野马，从餐会录影演讲、站木箱上变相上台讲话、接受日本产经新闻的专访、初选帮陈致中站台、拜访李登辉趴趴走、到搞自媒体“新勇哥物语”四处放砲等，一再试探或猛踩中监与自己设下的红线。

黄子哲说，其实是陈水扁不给台湾政治疗癒的机会，是陈水扁与陈致中父子没给台湾人民安静的时间与空间；如此恶搞保外就医制度，更是不给司法公平正义的可能性。

黄子哲指出，10月28日，陈致中要举行竞选高雄市议员的竞选总部成立大会，阿扁已预告就算是被抓回去，也要出席。既然过去都没事，这次当然也可以过关。更何况，选举日在即，陈水扁就是吃定中监、法务部根本没胆动他。

黄子哲感叹，民进党如今已全面执政，立即修法特赦阿扁，可说毫无难度。蔡英文迟迟不愿面对与推动，当然是政治利益的考量，怕阿扁乱了选情，丢了选票。但阿扁这个烫手山芋，是民进党的，不是人民的，凭什么把他转嫁到社会上?

不过，黄子哲也说，做為陈水扁最疼爱的儿子陈致中，也应该想想当初的承诺，更要好好善尽孝道。别让激情亢奋又混乱的“造势晚会”意外变成“肇事晚会”，要是真的不慎被抓，或让体弱手抖的阿爸病情更為严重，都是比去有妹作陪的招待所，百倍不孝的事。

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