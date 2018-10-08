中国十一假期全国铁路累计发送旅客突破1.3亿人次

为期10天的2018年国庆假期铁路旅客运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客突破1.3亿人次，同比增长10.8%，铁路运输安全平稳有序。

据中国澎湃新闻今天（8日）报道，多项运输指标创历史新高。今年国庆假期铁路旅客运输自9月28日至10月7日，共10天。假日期间，铁路客流以旅游和探亲流为主，旅客出行需求旺盛，铁路旅客发送量持续高位运行。

全国铁路累计发送旅客1.31亿人次，同比增加1277万人次，日均旅客发送量1306万人次，增长10.8%；10月1日，全国铁路旅客发送量达1625万人次，创铁路单日旅客发送量新高；乌鲁木齐、成都、昆明、西安等八家铁路局集团公司旅客发送量同比增幅超过10%；京沪、沪昆、成渝、广深城际等44条高铁线路刷新了开通运营以来的单日客流最高纪录。

铁路运能供给大幅增加。为满足国庆假期旅客出行需求，铁路部门努力挖掘车辆潜力，千方百计提高动车组和客车车辆上线率，进一步用好高铁网络优势，铁路总体运能大大提升，人们出行更加便利。国庆假期，全国铁路日均开行旅客列车8434列，同比增加1130列，其中动车组列车5923列，同比增加676列，增开跨铁路局中长途旅客列车556对，运输能力安排为历年之最。

高铁主力军作用凸显。国庆假期，全国铁路动车组共发送旅客7606万人次，占旅客发送总量的58.3%，同比增加4.8个百分点，高铁成为国庆假期运输的主力军。

新线“首秀”成绩不俗。国庆假期，广深港高铁、哈佳铁路、昆楚大铁路、江湛铁路等新线客流需求旺盛，“首秀”成绩不俗。广深港高铁日均开行跨境旅客列车181列，运送进出港旅客6.8万人次。哈佳铁路累计发送旅客22.6万人次，日均发送2.3万人次，日均开行旅客列车24列。昆楚大铁路累计发送旅客45.2万人次，日均发送4.5万人次，日均开行动车组列车73列。江湛铁路累计发送旅客59万人次，日均发送5.9万人次，日均开行动车组列车59列。

努力打造温馨旅程。铁路部门增设售票、改签及退票窗口，引导旅客合理安排购票、候车、乘降、进出站流线，为老弱病残孕等重点旅客提供帮扶服务，方便旅客购票乘车，便利旅客出行。北京、上海、广州等铁路局集团公司在车站、列车等场所组织“祖国我为你点赞”、“我与国旗合影”、快闪联欢等形式多样的活动，营造了共庆国庆佳节的良好旅行氛围。国庆期间，铁路广大干部职工放弃休假、坚守岗位、值班值守，确保了安全生产稳定和节日运输的正常进行。

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