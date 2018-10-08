福州近40年间实际利用台资近60亿美元

中国大陆福州市商务局今天（8日）披露，自1979年大陆国务院核准福州引进华人华侨和港澳、台湾同胞投资的政策至2017年底，全市累计设立台资项目3770项（含第三地投资），实际到资58.8亿美元（下同，约81.1亿新元）。

据中新社报道，福州是大陆距台湾最近的省会城市，也是主要的台胞祖籍地之一，台湾地区现有福州籍台胞80多万人，有36个福州同乡社团分布在台湾17个县市。

改革开放以来，榕台交流合作不断深化。福州从最初的海上小额贸易、转口贸易开始逐步扩大对台经贸合作，构筑对台通商贸易、台资企业营运、榕台高优农业等合作基地，并相继获批为海峡两岸直航试点口岸、海峡两岸农业合作实验区、台胞落地办证口岸、海峡两岸电子商务经济合作实验区等。

自2001年马尾—马祖“小三通”航线开通以来，福州已实现至台湾本岛空中双向直航常态化和海上客运直航。其中，马尾—马祖航线运送旅客累计超过58万人次，黄歧至马祖客运航线运送旅客累计超过9万人次，空中航线运送旅客累计超过269万人次。

榕台经贸合作一直是福州外经贸发展的“重头戏”。从1984年第一家台资企业闽台行百货有限公司落户福州后，福州市按照“同等优先、适当放宽”的政策，不断加大对台招商引资力度，先后设立台商投资区、福清台湾农民创业园等一批国家级台商投资产业基地，签订《福州市与台北市加强经贸交流往来共同声明》等一系列区域合作、城市点对点交流协议，来榕投资兴业的台资企业日益增多。

福州市商务局相关负责人表示，福州已经成为大陆对台优惠政策覆盖面最广、两岸合作交流最活跃的地区之一。

统计数据显示，福州2017年新批准台资项目144个（含第三地投资），实际利用台资3.42亿美元；新批台资农业项目三个，合同台资226.2万美元；榕台贸易总额19.67亿美元，其中进口额14.12亿美元，出口额5.55亿美元。

在今年8月举办的2018年海峡青年（福州）峰会上，福州市官方发布68条惠及台胞措施，涉及扩大榕台经贸合作、支持台湾同胞在榕实习就业创业、深化榕台文化交流、方便台胞在榕安居乐业等四个方面，推动榕台交流合作更热络。

福建省委副书记、福州市委书记王宁表示，将一如既往地推进两岸交流合作，将惠及台胞措施落到实处，努力为台湾同胞特别是台湾青年在榕学习、就业、创业、生活，提供与大陆同胞同等待遇，为台胞办好事、办实事，进一步推动榕台交流合作更加热络、更有成效。

早报订户新闻，更多精彩等着您！