日本植树访华团第33次访华 悼念南京大屠杀遇难者

日本日中协会植树访华团第33次来到南京，追悼南京大屠杀遇难者。这也是植树访华团第四代团长、日中协会理事长白西绅一郎去世一周年后，由该团秘书长秋本芳昭率领团员再次如约前来。

据中新社报道，今天（8日）上午9时，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，秋本芳昭和团员们细心地为紫金草花园里的千头松修剪松枝，悼念南京大屠杀中的遇难者。

自从1986年日中协会植树团在纪念馆种下第一棵千头松，这里成片的松林早已亭亭如盖。多年来，该协会组织了近千名友好人士在南京各处种下了数万棵象征和平的友谊之树。生前从未曾缺席过这一活动的白西绅一郎，如今斯人已逝，其遗志亦有后来人传承。

此次访华团的组织者秋本芳昭手捧白西绅一郎的遗像表示，这是他第26次参加访华团来纪念馆植树。“去年10月7日，白西先生在日本去世后，很多老团员都觉得，即使白西先生去世了，也要把他所说的‘正视历史、反省战争’的精神一代代地传承下去。今天来这里既是悼念南京大屠杀的死难者，也是追思白西先生在南京所作的贡献，继承他的遗愿。”

“每年来，都能看到中国高速的变化和发展，我们植树访华团的一个目的就是为了让日本民众去感受这些。”秋本芳昭告诉记者，今年的植树团成员里也有主动加入的年轻大学生。

20岁的大学生饭岛杏美是最年轻的团员，她说自己第一次来中国，“我想用自己的眼睛和耳朵来感受南京，了解南京大屠杀这段历史，再尽可能把自己的感受告诉身边的人”。

今年也是中日和平友好条约缔结40周年，植树团成员希望，日中两国的友谊之树能常青不老，和平永存。

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