首次国是访问给台湾 巴拉圭总统：60年前父亲曾见证两方建交

蔡英文总统今会晤来访的巴拉圭总统阿布铎（Mario Abdo Benítez）伉俪，感谢巴拉圭政府和人民在她今年率团访问时的热情接待，亦期盼透过两方元首的互访，未来台巴的合作交流，能够有更多新进展、新成果。

据《自由时报》报道，蔡英文致词时表示，今年8月，她率团访问巴拉圭，出席阿布铎总统的就职典礼，对於巴拉圭政府和人民的热情接待，她要再次表达由衷的感谢。她很高兴短短一个多月后，就能在台湾接待阿布铎总统伉俪。这不但是阿布铎总统第一次以总统身分访问台湾，也是上任后的第一次国是访问，非常具有意义

蔡英文说，阿布铎总统才学兼备，在巴拉圭政坛的表现非常亮眼，和第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）女士广受民众的支持。

蔡英文强调，台湾和巴拉圭在各领域的合作，有两方人民共同努力的心血，也充满许多人的理想和期待。我们会加强奖学金及各项技职训练合作，也将调高巴拉圭牛肉输入台湾的配额，来促进双边经贸关系。

蔡英文说，今年2月，《台巴经济合作协定》已经生效，阿布铎总统这次来访，也将亲自主持巴拉圭投资商机说明会，促进双方企业界的互动交流。希望阿布铎总统和访团贵宾都能藉由行程，了解台湾各项经贸建设的最新发展，并再次体验台湾人的好客和热情。

阿布铎总统致词时则表示，他非常荣幸到访台湾，来到台湾有回到家的感觉。

阿布铎总统指出，他对此次访台有特殊情感，他的父亲在60年前曾亲自见证两方建交。他也盼可将当初种下的理想和梦想，继续发扬光大。巴拉圭是台湾真实的挚友，希望未来两方能进一步深化合作关系，共谋人民福祉。

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