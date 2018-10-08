东奥正名公投 查对结果最快今公布

台湾中央选举委员会昨（7日）公布，反同团体提出的“同婚专法公投”确认通过成案门槛，另由纪政发起的“东奥正名公投”最快今公布查对结果。中选会预计明(9)日召开委员会，审议“反深奥”、“反核食”、“反同三公投”及“东奥正名”等6案公投案是否成案。

据中时电子报报道，中选会至今点收10项公投提案，国民党所提的反空污公投已成案，而反深澳电厂、反核食公投已完成查对，并超过成案门槛。另外，反同团体下一代幸福联盟所提“婚姻定义公投”与“国教阶段不应施予同志教育公投”也达成案门槛。

中选会昨再公布，由反同团体代表曾献莹领衔另提出的“你是否同意在不改变婚姻定义是一男一女结合的前提下，以专法保障同性别之二人经营永久共同生活的权益？”（同婚专法公投）也以52万2491份通过连署门槛。

根据中选会统计，该公投总计63万2896份连署，合格52万2491份，超过28万成案门槛，但有伪造情事共6633份，连署前死亡487份，未填具户籍地址或错误不明有3万4396份，未签名或盖章也有4万1301份等，不合格份数共计11万405份。

此外，由纪政发起的“你是否同意，以“台湾”（Taiwan）为全名申请参加所有国际运动赛事及2020年东京奥运？”（东奥正名公投），宣称52万6688份连署书送达中选会。中选会副主委兼发言人陈朝建昨表示，最快今公布查对结果。

后续仍有“挺同公投”2案及“以核养绿”等3案连署书查核结果，推估可望分别在11日、12日公布结果，并在16日中选会委员会议中进行审议。

中选会并强调，依《中选会组织法》第6条规定，公投案提案的连署是否达标、能否成案，须经委员会确认，即所谓审议程序。如此推估，凡合格连署书过28万门槛，中选会均会宣告成立。

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