109间内地高等院校免试招港生　明年3月网上报名

中国国家教育部公布2019年内地部分高校免试招收香港学生计划的具体安排，参与计划的内地高等院校将增加七所至有109所，而“校长推荐计划”的考生推荐名额亦增加至八个。

据东网报道，香港教育局发言人表示，新参与免试招生的院校包括中央音乐学院、中央戏剧学院、中央美术学院、湖北大学、广东海洋大学、长安大学和兰州大学。而参与“校长推荐计划”的院校之最低录取要求维持不变，即在香港中学文凭考试中，四个核心科目(中英数及通识教育科)的分数总和须为10分或以上，且每个科目的分数不得低于两分。

于指定内地院校修读学士学位课程的合资格香港学生，可申请“内地大学升学资助计划”下的经入息审查资助(每年16,800港元全额资助，或8400港元半额资助)或免入息审查资助(每年5600港元资助)。前者在2019/20学年的申请详情，将于明年年中公布。

2019年免试收生计划将沿用往年报名方式，采取网上预先报名及现场确认的形式，学生可于明年3月1日至20日在网上预先报名，并于3月11日至29日(星期日及公众假期除外)到中国教育留学交流(香港)中心进行现场确认和缴交报名费。各院校可根据考生报考资料安排面试。明年7月下旬进入录取阶段，院校将于7月底公布录取名单，并将根据招生情况进行补录。

为了让学生和家长更加了解免试收生的具体安排，教育局将与国家教育部于今年12月1日及2日联合举办“2018内地高等教育展”。

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