激起中间选民义愤 转而相挺 《屠杀》乱选情 柯人气飆升

《屠杀》原作者葛特曼（Ethan Gutmann）来台指控台北市长柯文哲疑涉入大陆活摘器官，并称柯是骗子，搅乱北市选情。不过根据《旺旺中时媒体集团》最新民调显示，柯文哲经《屠杀》事件洗礼后，支持度不降反升，以41.6％领先国民党丁守中27.2％，民进党姚文智仍以15.2％落居为第3。

中时电子报报道，深绿独派意图藉《屠杀》事件打击柯文哲，但是在抹黑柯文哲的同时，却可能反将柯文哲塑造成被迫害者形象，激起中间选民义愤；在影响难以评估下，民进党闻“葛”色变，不仅取消与葛特曼在立院的会面，党祕书长洪耀福还强调“百分之一万与民进党无关”，不愿与葛特曼掛鉤。

在《屠杀》事件已成风暴，《旺旺中时》于10月4日、5日进行民调显示，柯文哲支持度以41.6％超越丁守中的27.2％、姚文智的15.2％；对比TVBS在9月17日所公布民调，柯文哲37％、丁守中32％、姚文智11％，皆显示柯文哲人气不减反增，姚也获部分绿营回归，反倒是与《屠杀》事件无关的丁守中民调受挫。

从年龄交叉分析观察，柯文哲仍是年轻人最爱，20至29岁间有48.6％挺柯，26.8％挺丁，只有12.8％挺姚；柯文哲在30至39岁的人气最高，以78.4％压倒性领先两位对手，丁姚都只有个位数支持度，柯文哲在40至49岁也有55.5％、过半的支持。

年长者部分则是丁守中优势所在，60至69岁间有43％支持丁守中，姚文智24.7％，柯文哲只有17.4％；70岁以上有27.5％挺丁，27％挺姚，8.3％挺柯；柯的直率作风在长者群较吃不开。

需要注意的是，丁守中在泛蓝族群只取得64.4％支持度，柯文哲则有26％，显见蓝军有部分选票流向柯文哲；在非泛蓝族群中，柯文哲有52.4％，姚文智34％，也代表绿营不少人支持柯文哲，即使在政党中立选民部分，柯文哲也以51.6％领先，丁只有10.6％，姚更只有6.3％。

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