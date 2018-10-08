中国A股市场今日重挫 沪深两市跌约4%

沪深两市今天（8日）双双下跌，个股普跌，两市上涨个股不到200只；上证综指收盘跌3.72%考验2700点，日跌幅创下6月19日以来的最大跌幅。
据澎湃新闻报道，上证综指收盘时跌3.72%，报2716.51点；深证成指跌4.05%，报8060.83点；创业板指跌4.09%，报1353.67点。
沪深两市总计成交2889.47亿元（人民币，下同，约582亿新元），较节前最后一个交易日的2632.11亿元，小幅增量257.36亿元。其中，沪市成交1415.32亿元，深市成交1474.15亿元。
沪深两市今天（8日）双双下跌，个股普跌，两市上涨个股不到200只；上证综指收盘跌3.72%考验2700点，日跌幅创下6月19日以来的最大跌幅。
据澎湃新闻报道，上证综指收盘时跌3.72%，报2716.51点；深证成指跌4.05%，报8060.83点；创业板指跌4.09%，报1353.67点。
沪深两市总计成交2889.47亿元（人民币，下同，约582亿新元），较节前最后一个交易日的2632.11亿元，小幅增量257.36亿元。其中，沪市成交1415.32亿元，深市成交1474.15亿元。
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