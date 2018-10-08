海南自贸区（港）区块链试验区正式落户生态软件园

中国海南省工信厅今天（8日）正式授牌海南生态软件园，设立海南自贸区（港）区块链试验区。

据中国海南网报道，海南省工信厅据悉已于9月30日正式批复海南生态软件园设立海南自贸区（港）区块链试验区，10月8日在“献礼新海南贡献自贸港”系列活动上，正式授牌。这标志着海南产业发展迈入一个新的发展阶段，海南发展区块链等数字经济产业的序幕拉开。

试验区的设立，不仅吸引了360区块链、迅雷区块链、火币中国总部、火星财经总部等一批优质的头部企业入园，同时与清华大学金融科技研究院、清华大学五道口金融学院、中国人民大学法学院、中国人民银行数字货币研究所、中国科学院计算所等国内一流的技术、法规科研机构建立了紧密合作。

海南生态软件园总经理杨淳至表示，将依托园区十年发展的良好基础，通过“基地+基金+大会”的模式推动该区块链试验区发展。从自然生态、产业生态、人文生态，营造良好的发展氛围，引导企业做好自律和规范，为企业和政府架起有效沟通的桥梁，助力整个行业实现持续健康发展。

海南省工信厅厅长王静表示，作为全省互联网产业的主管部门，省工信厅积极鼓励、支持区块链新业态在海南发展，并且正在研究制定支持区块链产业发展的专项政策，进一步为区块链企业、机构和人才营造良好的营商环境、统筹更多的资源支持。

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