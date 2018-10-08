王毅会见蓬佩奥 当面批评美国的“错误言行”

中国国务委员兼外长王毅今天（8日）会见来访的美国国务卿蓬佩奥时，当面批评美国的“错误言行”，并呼吁美国不要陷入冲突对抗的歧途。

蓬佩奥今天下午抵达北京，开启他东亚之行的最后一站。他在钓鱼台国宾馆同王毅举行的简短会见，完全暴露了中美对立之深。

王毅在开场讲话中，直面批评美国不断升级对华贸易摩擦、在台湾等问题上采取“一系列损害中方权益的行为”，以及“无端指责中国的内外政策”，直接冲击了双方的互信，给中美关系的前景蒙上了阴影。

美国副总统彭斯上周四（4日）发表长篇演讲，列举华盛顿对华诸多不满，除了经贸领域，还包括干预美国选举、挑战美国霸权、种族和宗教迫害、专制主义等。

王毅今天要求美方立即停止错误言行，并说：“中美还是要坚持走合作共赢的正道，不应陷入冲突对抗的歧途。”

蓬佩奥发言时则反驳说：“你所提出的问题，我们是有根本上的分歧。我们对中国采取的行动表示极大的关注，我也希望今天能有机会和你一一讨论，因为这是个极为重要的（双边）关系。”

蓬佩奥也说，中美外交安全对话为两国讨论长远问题提供了重要的机会，他对中方选择不举行该对话表示遗憾。

此话引起王毅的不悦，他回称，安全对话不是中方取消的，“我讲的是一个事实”。

本轮中美外交安全对话原计划由蓬佩奥和防长马蒂斯赴华参加，但美媒上月底引述匿名美国官员称，中国叫停了这场对话。中国外交部过后澄清，是美方向中方提出希望推迟对话，并痛批美国歪曲事实、别有用心。

王毅今天也暗示，蓬佩奥此次来华希望寻求中方在半岛问题上的合作，就必须先着手改善中美关系。

他说：“中美两个大国、两个安理会常任理事国，需要也应该加强沟通合作，承担起国际社会赋予我们的职责。”

“同时，这种合作应当有一个健康稳定的双边关系作为支撑。我希望国务卿此次北京之行，能够为实现这一目标发挥积极作用。”

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在会见蓬佩奥时则指出，中美关系正处在“重要关头”，中方已就美方近期一系列涉华的“消极言行”提出严正交涉，公开表明了原则立场，并将继续采取必要措施坚定维护自身利益。

杨洁篪说：“希望美方与中方相向而行，认真落实两国元首多次会晤达成的重要共识，在相互尊重基础上妥善管控分歧，在互利互惠基础上拓展务实合作，确保中美关系沿着正确轨道向前发展。”（联合早报北京特派员林子恒报道）

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