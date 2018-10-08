乐山大佛胸腹部开裂 九曲栈道今天起关闭但景区正常开放

中国乐山大佛胸腹部开裂残损区域抢救性保护前期研究及勘测工作于今天（8日）正式启动。为确保安全，九曲栈道已于当日凌晨暂时封闭，游客不能通过九曲栈道到佛脚进行参观，但乐山大佛景区仍正常开放。

据中国《成都商报》报道，乐山大佛因常年暴露在自然环境下，长期受到风雨、植被等侵蚀，极易发生风化、渗水等病害。为此，根据国家文物局相关批复，乐山大佛景区管委会决定从10月8日起对大佛进行全面“体检”——开展乐山大佛胸腹部开裂残损区域抢救性保护前期研究及勘测工作。

据乐山大佛景区管委会工作人员介绍，大佛开凿于唐开元初年（公元713年），历时90年建成，至今已有1300多年的历史，通高71米，是世界上最高大的古代石刻弥勒佛坐像，是世界文化与自然双遗产。

按照勘测工作方案，2018年10月8日至2019年2月4日，将自下而上搭建脚手架对大佛进行近距离勘测调查。根据工作进度安排，10月8日至10月25日，将在大佛腿部区域搭建脚手架。此阶段，大佛除腿部被遮挡外，其他区域均可正常观瞻。游客朋友可在景区佛头平台或选择乘船观赏大佛。

世界遗产乐山大佛的保护工作全球瞩目、意义重大。从10月25日起，乐山大佛景区将举行“见证大佛保护”系列活动，游客在此期间到大佛景区游览，不仅可以通过沙画、视频、图片等形式了解大佛90年的修建历程、感受千年大佛的保护不易，还能体验VR观大佛和与大佛3D合影，弥补游客不能下九曲栈道观大佛的遗憾。

此外，乐山大佛景区还准备了一份有特殊意义的礼物，送给勘测工作期间游览景区的“铁杆”游客。游客可在佛头区域通过现场视频寄语未来的大佛和自己，视频影像将和此次勘测工作资料一起存入大佛保护历史档案，在大佛保护史上留下一抹珍贵的个人专属色彩，并得到一份“来自大佛的礼物”。

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