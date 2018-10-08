王毅会见蓬佩奥：敦促美国切实约束和限制“台独”势力发展

中国国务委员兼外交部长王毅今天（8日）在北京会见美国国务卿蓬佩奥时，阐述了中国在中美经贸摩擦、台湾、南海等问题上的原则立场。

据中新社报道，王毅说，贸易战解决不了问题，中国仍愿与美国通过谈判解决问题，但必须在平等、诚信和严肃的基础上进行。中国完全尊重所有国家自身的选择，从来不会干预其他国家的内政，在这件事情上，中国光明磊落，问心无愧。中国敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台湾的官方往来和军事联系，停止向台湾地区出售武器，停止无理干涉那些与中国大陆已经或希望建交的国家，切实约束和限制“台独”势力的发展，以实际行动维护中美关系与台海和平稳定。

王毅表示，今年是中美发表建交公报40周年，中美两国40年来各自都发生了很大变化，也都从相互交往中得到了巨大利益。40年来两国关系发展最深刻的一条经验和启示是，中美合则两利、斗则双输，合作是双方唯一正确选择。

王毅进一步指出，当前中美关系正处于一个关键阶段。中国将继续坚持和平发展，不断深化改革，扩大开放，最终走出一条与国强必霸完全不同的发展振兴之路。美国应当正确看待和认识中国的发展走向，停止对中国的无端指责和损害中方核心利益的错误做法，与中国相向而行，牢牢把握和坚持两国关系发展的正确方向。中国坚定致力于同美国发展良好的中美关系，同时也将坚定维护自身的主权、安全和发展利益。

蓬佩奥表示，美中在很多问题上有明显分歧，但美国不反对中国发展，无意围堵中国，也没有全面遏制中国的政策。美中作为世界上两个最大的经济体和力量最强的国家，对世界和平与繁荣肩负重大责任。双方应加强沟通，增进信任，在基于规则的基础上加强合作。美方坚持一个中国政策，希望继续就重大国际地区问题与中国加强沟通与合作。

蓬佩奥通报了其访朝情况，表示美国赞赏中国在半岛问题上的一贯立场及为推动无核化所做的重要努力，希与中国继续加强合作。

王毅介绍了中国为推动实现半岛无核化及半岛和平稳定所做努力，强调中国的立场明确而且一贯，不会改变。美方应重视朝鲜在安全和发展方面的合理诉求并做出积极回应。中国支持美朝直接对话，愿在相互尊重和照顾彼此关切的基础上，继续发挥中国独特和重要的作用。

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