中国央视“新闻联播”：中国-亚细安战略伙伴关系15周年 李显龙李克强互致贺电

中国央视“新闻联播”今晚（8日）报道，中国国务院总理李克强与新加坡总理李显龙互致贺电，纪念中国-亚细安建立战略伙伴关系15周年。新加坡是今年亚细安轮值主席国。

李克强在贺电中表示，2003年中国率先加入东南亚友好合作条约，并成为首个与亚细安建立战略伙伴关系的国家。15年来，在中国和亚细安国家共同努力下，双方关系保持健康稳定，发展势头，政治互信不断增强，经贸联系日益密切，互利合作成果丰硕，人文交流空前活跃。中国-亚细安关系的发展为双方20亿人民带来实实在在的利益，促进了地区乃至世界的和平稳定与繁荣。中国—亚细安关系迈入提质升级的成熟期，面临新的发展机遇。中方始终将亚细安作为周边外交的优先方向，愿与亚细安做共同发展、共建和平、开放共赢、开拓创新、包容互建的好伙伴，建设更高水平的战略伙伴关系，打造更为紧密的命运共同体，共筑双方关系更加辉煌的未来。

李显龙在贺电中表示，亚细安-中国战略伙伴关系强劲，务实互利，15年来围绕政治安全、经贸、社会人文三大支柱，双方合作深度和广度不断拓展。亚细安与中国致力于提升互联互通水平，加强亚细安互联互通，总体规划2025与一带一路倡议对接，期待第21次领导人会议通过亚细安-中国战略伙伴关系2030年愿景，为双方关系未来发展指明战略方向。

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