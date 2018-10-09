统计局局长宁吉喆：中美经贸摩擦影响总体可控

对于中美贸易摩擦给中国经济发展带来的困扰和冲击，中国国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆近日受访时表示，经贸摩擦对中国经济运行既有直接影响也有间接影响，既有短期影响也有长期影响，总的来看影响可控。

据新华社报道，宁吉喆表示，从对经济增长的影响看，随着中国经济转型升级，内需在经济增长中所起的作用不断增强。今年上半年，消费和投资构成的内需对经济增长贡献率超过100%。发挥好居民消费和有效投资对经济增长的拉动作用，可以把外部经贸摩擦的影响缩小到可控范围内。

从对就业的影响看，随着一些出口商品被加征关税，可能带来一些企业订单减少，进而影响就业。当前中国正处于就业的良好时期，通过深化放管服改革，让有利于创新创业的政策措施落地生效，能够有效克服经贸摩擦对就业的影响。

从对物价的影响看，中国有世界上最大最齐全的产业体系，工农业产品供应充分，服务业供给不断增强。只要保证供求基本平衡，因经贸摩擦带来的个别商品价格波动很难带来全局性价格上涨。

从对国际收支的影响看，当前中国货物贸易保持顺差，服务贸易逆差稳定，跨境资本净流入，中国客观有条件、主观有能力保持国际收支基本平衡。

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