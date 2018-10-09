央媒“官泄”新型战略轰炸机命名轰-20

中国军方此前确认正在研发新一代战略轰炸机后，轰炸机的命名、性能、首飞时间等细节信息成为外界讨论的热点话题。在轰炸机命名或编号上，外界普遍认为新一代战略轰炸机将被命名为轰-20，但直到央视最近播出的中国人民解放军纪录片提到“新型远程战略轰炸机轰-20”，这一命名猜测才得到证实。

据澎湃新闻报道，在央视播出的《永远的军魂》纪录片第三集中提到，新型远程战略轰炸机轰-20研发取得重大进展。纪录片指出，经过近30年的追赶，中国航空工业取得了巨大的进步，航空新装备层出不穷，大型运输机运-20和四代重型隐身战机歼-20正式列装，新型远程战略轰炸机轰-20研发取得重大进展，中国空军正式开启“20时代”。

2016年9月，时任空军司令马晓天出席空军开放活动被媒体问到未来中国轰炸机的发展问题时表示，中国空军正在发展新一代远程轰炸机。马晓天称，中国空军现在的远程打击能力比过去有很大的提高，将来还会有更大的提高。现在发展新一代的远程打击轰炸机，将来你会看到的。这是中国军方首次向外界透露正在研发新一代轰炸机，成为当时的热议话题。

今年5月8日，航空工业发布了题为《大国起飞》的重磅宣传片，纪念航空工业大中型军民用飞机研制生产基地——航空工业西飞创建60周年。宣传片中除了展示该基地研制生产的各型已投入使用的国之重器外，还首次披露一款疑似新型远程轰炸机的前向轮廓图。

专家表示，西飞研制了轰-20、轰-6K等大型飞机，是中国航空工业研发和制造轰炸机、大型运输机等大飞机实力最强的公司。从画面来看，这种飞翼式布局的战机很有可能是备受关注的轰-20远程战略轰炸机。目前，世界上最先进的美国隐身战略轰炸机B-2A也采用了飞翼式布局。

专家认为，在首飞之前提前公布这种战略型号，在以往非常罕见，这说明目前中国研制这类飞机已没有不可克服的障碍，也说明中国航空工业越来越自信。





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