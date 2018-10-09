江苏革命老区现“日军”游街 边走边打广告

日前，一则发生在江苏连云港赣榆区的视频，经网民转发后，引起关注。视频中可见，一群男子身着日军制服，提着军刀、步枪，举着宣传牌子，嘻嘻哈哈地在闹市巡游。

澎湃新闻报道指，由于赣榆是中国革命老区，且辖内拥有中国唯一一座“抗日山”，影响极为恶劣，此事经媒体曝光后，当地有关部门迅速介入调查。

连云港赣榆官方8日晚表示，经赣榆警方初步查明，上述视频的确发生在赣榆，而十多名身着日军制服的男子实为某影视公司职员，系为拍摄某微视频而进行的巡游营销推广活动。

赣榆警方说，目前，该活动的组织者、策划者仲某某因涉嫌寻衅滋事罪被警方刑事拘留，其他涉案人员正在进一步调查处理中。

网上流传的视频中可见，这伙身着日军制服、举着宣传牌子的男子，被新四军扮演者押解，在城市巡游。而宣传牌上则写有“赣榆爆笑方言剧《小鬼子进赣榆》”、“中晟汽车荣誉出品”等字样。

赣榆警方称，经查，这伙男子是某影视公司职员，在为其公司即将拍摄的一部微视频和某汽贸公司做营销推广活动。警方接到当地民众举报后，巡特警大队迅速处警，赶到事发现场，责令该伙人员立即停止该活动。

“现场被网民截拍后，在网上广泛传播，造成恶劣的影响。”赣榆官方说，经调查，这伙男子的为首人员是赣榆当地人仲某某（男，32岁），“仲某某等人为博眼球，罔顾民族感情，无视公序良俗，身穿仿制的二战时期日本军服招摇过市”，该行为已触犯中国刑法第二百九十三条之规定，涉嫌寻衅滋事罪。

警方据此将该活动的组织策划者仲某某依法刑事拘留，并对其他涉案人员进行进一步调查处理。

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