IMF：中国2019增长预估下调至6.2%

国际货币基金组织(IMF)周二下调2018年和2019年全球经济增长预测，称贸易政策紧张局势和征收进口关税对商业造成影响，而新兴市场则面临更严峻的金融环境和资本外流。目前预测2018和2019年全球增长率均为3.7%，低于7月预测的3.9%。

据路透中文网报道，这次调降预估反映了一系列因素的综合影响，包括美国和中国互相加征关税，欧元区国家、日本和英国表现较弱，以及利率上升给一些新兴市场造成资本外流等压力，尤其是阿根廷、巴西、土耳其和南非。

“一旦美国部分财政刺激政策出现逆转，该国经济增长将会下滑，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在声明中称。“尽管目前需求状况仍良好，我们仍调降2019年美国增长预估，归因于美国近期针对大规模中国商品加征关税的措施以及中国的反制举措。”

由于中美关税战的很大一部分影响要到明年才会感受到，IMF将美国2019年经济增长率预估从此前的2.7%调降至2.5%，对中国2019年的增长预估则从6.4%下调至6.2%。该组织对2018年美中增长预估则分别维持在2.9%和6.6%不变。

欧元区2018年增长预估从先前的2.2%降至2.0%，德国受到制造业订单和贸易额下滑的打击尤重。

奥伯斯法尔德指出，IMF认为新兴市场经济不会出现普遍滑坡，而那些经济实力较强、且迄今为止并未出现大规模资金外流的新兴经济体不会受到波及而出现大问题，诸如一些亚洲经济体和部分石油出口国。

“不可否认的是，对大规模全球冲击的敏感程度已上升，”奥伯斯法尔德说。“新兴市场出现任何急剧反转都会对发达经济体构成明显威胁。”

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